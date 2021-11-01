



Український дизайнер Андре Тан розлучився зі своєю дружиною Аліною Харечко. Після розлучення чоловік рідко розповідає про своє особисте життя, проте у новому випуску шоу "Світське життя" він поділився деталями.



Андре став гостем конкурсу "Міс Україна", де багато красивих дівчат, які не проти привернути до себе його увагу. Проте він зізнався, що зараз самотній та відходить від розлучення.



"Днями був конкурс "Міс Україна", і я був неначе ловелас. Усі дівчата підходили. Проте, наразі я один. Після розлучення треба відходити декілька років. Так радять психологи", - говорить Тан.



Окрім цього донька дизайнера Софія стала першокласницею. Дівчинка пішла у французьку школу та вивчатиме іноземні мови.



"По-перше, у Соні батько дизайнер. По-друге, Соня теж вивчає англійську мову. Дитина знатиме чотири мови: англійську, французьку, російську та українську", - розповів дизайнер.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура проте дизайнер він життя міс Теги: культура