



Зіркова пара Михайло Заливако та Анна Богдан стали гостями нового випуску шоу "Танці з зірками". На паркеті вони станцювали танець, який готують до весілля. Пара показала вальс під пісню гурту Океан Ельзи "Обійми".



Також закохані зізнались, що вони були на кастингу, аби стати учасниками шоу. Та їм це не вдалось, однак вони будуть пробувати ще раз потрапити у проект.



"Мало хто знає, але ми були на кастингу "Танців з зірками". Ми хотіли танцювати вдвох", - говорить Анна.



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