



Скандал між Ілоною Гвоздьовою та MELOVIN розгорнувся ще декілька тижнів тому. Минулого ефіру "Танців з зірками" танцівниця станцювала разом з MELOVIN та Лізою Русіною. А після цього у Інстаграм розповіла про те, що співак пив на репетиціях і вони не репетирували.



У новому випуску ведучий шоу Юрій Горбунов вирішив розповісти свою думку про цей конфлікт. Він підтримав MELOVIN. Чоловік сказав, що той достойно відповів Гвоздьовій.



"У Мела був непростий тиждень. Він пережив зраду Ілони Гвоздьової. Це провокаційне тріо не дало бажаного результату. Більш того, Ілона звинуватила цю пару у неадекватності. Мел, пишаюся тобою. Мел гідно Ілоні відповів", - сказав Горбунов.





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