|Юрій Горбунов вперше заставив обличчя молодшого сина Данила
|02.11.2021 11:40
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У серпні Юрій Горбунов став батьком вдруге - Катя Осадча народила коханому сина Данила. Пара досі не показує маленького та приховує його лице.
Однак Юрій вирішив все ж привідкрити таємничість та опублікував нове фото. Ведучий у Інстаграм поділився світлиною з синами. У кадрі Горбунов постав у зручному сірому халаті. Поруч з ним позував старший син Іван, якого пара вже не приховує. Хлопчик з татом годував братика з пляшечки. На фото було видно маленького Данила та навіть частинку його обличчя.
Фанати замиловані таким фото та пишуть багато приємних слів сім’ї.
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