



Відома українська співачка Надя Дорофеєва днями презентувала другу спільну композицію з репером Скриптонітом. Така новинка підірвала мережу та дуже обрадувала фанатів.



У новому випуску "Світського життя" Надя розповіла про співпрацю з артистом. Скриптоніт зв’язався з її продюсером Потапом, аби записати спільну пісню.



"Ми почали переписуватися. Він був у захваті від того, як я заспівала пісню "Не забирай меня с пати". Вона було просто піснею в альбомі, вона стала хітом. Я досі виходжу на сцену, а мені люди з зали кричать: "Не забирай меня с пати". Вони знають ці пісню.", - говорить зірка.



Після цього зірки шкодували, що не зняли кліпу на пісню та пообіцяли записати новий трек. Нею стала "Невеста", яка вже стала хітом.









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