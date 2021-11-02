|Костянтин Войтенко розповів про те, як зародились його стосунки з дружиною
|02.11.2021 13:40
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Український актор Костянтин Войтенко під час участі у шоу "Танці з зірками" розповідає про сварку з дружиною Валентиною. Пара переживає важкий період у житті та перебуває у конфлікті.
Цього тижня плут станцював під пісню гурту Океан Ельзи "Зелені очі". Саме ця композиція асоціюється у Костянтина з початком відносин з коханою.
"Коли ми з дружиною почали зустрічатися, я запросив її на концерт "Океану Ельзи". У цей день у мене було знімання, коли я вже приїхав, я телефонував Валі, але не було зв'язку. Я розумів, що все, на концерті, там де 35-40 тисяч людей… Чомусь я відчув, що потрібно йти ось туди. Я побачив її красиві зелені очі. На все життя запам'ятав це і я думаю, Валя також", – поділився він.
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