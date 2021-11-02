



Нещодавно фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та її чоловік Вал Бебко святкували річницю весілля. Вони у шлюбі вже 10 років.



У новому випуску шоу "Світського життя" Юлія розповіла, як закохані провели цей день. Зірка поділилась, що подарувала чоловіку весільний фільм, який вони довго монтували. Вал у свою чергу подарував їй дорогоцінну прикрасу.



"Вал подарував Тіффані. В мене тепер є прикраса від Тіффані дуже красива. Я взагалі не знала, що він мені готує. А й не очікувала, бо це дорого. Це така прикраса на все життя. Вона потім може передаватися онукам. А може ще й донька колись буде", - поділилася артистка.





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