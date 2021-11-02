



Артур Логай кожного ефіру шоу "Танці з зірками" вражає глядачів не тільки танцями, а й особистими історіями.



У новому випуску він розповів про те, як опинився у Києві. Чоловік зізнався, шо йому було страшно переїхати з Мелітополя.



"Мені було 12 років, коли я почав грати у залах ігрових автоматів. Узяв коштовності своєї мами десь у років 16. Залежність прямо пропорційна руйнуванню життя. А я не хочу руйнувати своє життя. Тебе затягує у те болото. Всі знають про ефект тарганів у банці, коли один хоче вилізти на гору, а інші йому: та у тебе не вийде, ти не зможеш. Я був диким, тому що відчував постійний тиск і що мені потрібно щось комусь доводити. У якийсь момент я зрозумів: так, я не хочу тут знаходитись. Я приїхав у Київ, у мене була невеличка сумка, куртка і я забув у вагоні рюкзак з паспортом", - зізнався він.



Проте він все ж наважився на це та знайшов роботу у столиці.



"Моє перше робоче місце – рожевий равлик (кавовий кіоск). У мене було небагато грошей. Було і холодно, і голодно і по-різному було. Ти вмикаєш кавоварку, вона нагрівається, іде пар і там можна було поспати. Той період був для того, щоб я став сильнішим", - додав Артур.



Своїми словами та виступами Артур хоче надихати людей та мотивувати їх на краще. Адже у нього не все відразу було, а він багато зусиль доклав до того, щоб зараз бути на своєму місці.



"Мені хочеться надихнути людей, щоб вони побачили: навіть якщо ти з маленького міста, ти можеш приїхати у велике. Навіть якщо ти о 5й ранку спиш у равлику своєї кав’ярні, то це не означає, що ти не зможеш сидіти на інтерв’ю на «Танцях із зірками» через сім років. Навіть якщо ти у мами щось забрав, у тебе багато часу, щоб це виправити своїми вчинками", - підсумував актор.





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