



Український боксер В’ячеслав Узелков скандально розлучився зі своєю дружиною Мариною Боржемською. Пара багато розповідає про відносини після розлучення, однак ніяк не може порозумітись.



У новому інтерв’ю чоловік зізнався, що Марина налаштовує їхніх спільних дітей проти нього.



"Я телефоную дітям, вони не хочуть зі мною гуляти, спілкуватися. Так, я можу їх знайти на вулиці, але потім вона так само всім каже, що діти не хочуть, я їх переслідую", - розповів спортсмен "Зірковому шляху".



В’ячеслав пояснив, чому заблокував сина у соціальних мережах. Він заявляє, що у сина псується зір через використання гаджетів та боксер не хоче, аби дитина бачила їхні сварки з Мариною.



"У малого уже поганий зір. Має окуляри вже три роки, коли ми були разом усе почалося. У чому сенс телефону? Він постійно сидить із бабусею. Це бабуся йому дала ґаджет, і все", – поскаржився боксер.



Також Узелков розповів, що не хоче налагоджувати стосунків з колишньою.



"Спочатку треба повернути мозок Марині, на місце поставити", – сказав Узелков.





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