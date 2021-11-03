



Відомий український гуморист та актор Євген Кошовий став героєм нового випуску ЖВЛ. Чоловік дав відверте інтерв’ю, де розповів про деталі свого особистого життя.



У відео Євген показав свою сім’ю - дружину Ксенію, доньок Серафиму та Варвару. Також родина має трьох маленьких собак. Та разом вони живуть у трикімнатній квартирі у новому районі Києва.



Уся сім’ї любить найбільше збиратись у кухні-студію - там вони відпочивають та проводять час після робочого дня.



