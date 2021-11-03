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Євген Кошовий показав свою квартиру у Києві
03.11.2021 14:00
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Відомий український гуморист та актор Євген Кошовий став героєм нового випуску ЖВЛ. Чоловік дав відверте інтерв’ю, де розповів про деталі свого особистого життя.

У відео Євген показав свою сім’ю - дружину Ксенію, доньок Серафиму та Варвару. Також родина має трьох маленьких собак. Та разом вони живуть у трикімнатній квартирі у новому районі Києва.

Уся сім’ї любить найбільше збиратись у кухні-студію - там вони відпочивають та проводять час після робочого дня.


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