



43-річна Євгенія Власова, незважаючи на свій вік отримує багато компліментів та слів, що визначає значно молодше своїх років.



У Інстаграм співачка розповіла про секрети своєї вроди. Багато прихильників цікавились, чи природня краса у Євгенії або вона зверталась до косметологів. Зірка відверто сказала, що не робила ін’єкцій краси, але не викладає такої вірогідності.



"Поки ні. Проте, думаю, на все свій час", - відверто розповіла вона.







