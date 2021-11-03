



Нещодавно українська телеведуча Катя Осадча презентувала другу колекцію одягу з Андре Таном. Зірки створила зручний одяг, який припав до душі фанатам.



У своєму Інстаграм Катя опублікувала кадри у вбранні від українського дизайнера. Зірка фотографувалась на подвір’ї власного заміського будинку під Києвом.



Осадча постала у сукні бежевого кольору з принтом білих квітів. Бретельки на вбранні підкреслили руки зірки, а довжина міді та выговор у зоні декольте вдало обтис її фігуру. Також зверху зірка накинула на плечі теплий светр, а лук доповнила білими черевиками та підвіскою.



Волосся Катя розпустила та залишила рівним, а ніжним макіяж підкреслив її красу.



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