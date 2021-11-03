



Український гурт REAL O був одним з найпопулярніших у свій час. Колектив був створений у 2008 році під продюсерством Наталії Могилевської.



Колишні солістки гурту вирішили зустрітись вперше за 10 років повним складом. Світлана Тарабарова, Регіна Тодоренко, Олена Чирва та Ліна Міцукі змогли зібратись разом та навіть зробити контент у соціальні мережі.



У своєму Інстаграм Світлана опублікувала фото з зустрічі. У кадрі дівчата позували у дуже яскравих луках - пишних вбраннях, яскравим макіяжем та стильними укладками.



"10 років!!! 10 років минуло з часу нашої останньої зустрічі. Так-так, ви не помилилися, незважаючи на шалені графіки та вже п’ятеро дітей на чотирьох, ми знаходили час на спілкування, але зустрічалися або вдвох, або втрьох, а от таким складом дійсно вперше за 10 років. Тож можете собі уявити, що то була за зустріч. Згадали свої солодкі 16 та встигли зробити все і навіть більше. Окрім одного… наговоритися", - зізналась Світлана.



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