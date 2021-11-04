|"Танці з зірками" 10 випуск: стала відома тема 10 ефіру
|04.11.2021 08:45
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Вже цієї неділі, 7 листопада о 21:00 відбудеться прем’єра нового прямого ефіру шоу "Танці з зірками". Боротьба серед учасників продовжує наростати, адже кожен з них хоче здобути кубок переможця.
Новий випуск вже отримав свою тему - "Сімейний вечір". Усі пари станцюють по два танці - один з них буде з їхніми рідними. Вже відомо, що Артур Логай станцює з дружиною та сином, а Дмитро Каднай - з батьком.
Залишається інтрига - чи вийде на паркет армия Костянтина Войтенка Валентина. Адже між подружжям виник конфлікт.
Запальні номери та сімейні пристрасті можна буде побачити на телеканалі 1+1 у недільний вечір.
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