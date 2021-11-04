|Jerry Heil пояснила, чому її не впускають до США
|04.11.2021 11:25
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Нещодавно українська співачка Jerry Heil стала переможницею музичного онлайн-конкурсу. Зірка здобула можливість приїхати до США та виграла студійну роботу над піснями у студії Capitol Records, яка знаходиться у Лос-Анджелесі.
Проте на шляху до мрії зірки опинились неочікувані перепони. Виявилось, що артистка не може потрапити у США, адже не встигла вакцинуватись. Зірка хотіла до останнього відтягнути момент щеплення, однак зараз не встигає зробити дві дози.
"Moderna немає, Pfizer не встигаю, бо треба дві дози, а CoronaVac навіть назвали так, щоб ніхто його не колов. Може хтось знає, де можна вакцинуватися Johnson&Johnson?" - поскаржилась вона.
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