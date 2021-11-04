



Відома українська співачка Злата Огневич активно публікує контент у своїх соціальних мережах. Часто локацією вона обирає власну домівку, яка є дуже красивою та затишною на фото.



Журналісти проекту "Телеканал LIVE" розсекретили, де розташована квартира зірки. Виявилось, що Злата є власницею двокімнатної квартири на вулиці Драгомирова. Її площа - 79 квадратних метрів. Проте зірка перепланувала квартиру та зробила з нею однокімнатну з кухнею-студією.



Відома українська співачка Злата Огневич активно публікує контент у своїх соціальних мережах. Часто локацією вона обирає власну домівку, яка є дуже красивою та затишною на фото.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)



Журналісти проекту "Телеканал LIVE" розсекретили, де розташована квартира зірки. Виявилось, що Злата є власницею двокімнатної квартири на вулиці Драгомирова. Її площа - 79 квадратних метрів. Проте зірка перепланувала квартиру та зробила з нею однокімнатну з кухнею-студією.



Раніше співачка вже зізнавалась, що отримала квартиру у подарунок від батьків, які продали майно у Криму.





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