|Стало відомо як виглядає елітна квартира Злати Огневич у Києві
|04.11.2021 12:45
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Відома українська співачка Злата Огневич активно публікує контент у своїх соціальних мережах. Часто локацією вона обирає власну домівку, яка є дуже красивою та затишною на фото.
Журналісти проекту "Телеканал LIVE" розсекретили, де розташована квартира зірки. Виявилось, що Злата є власницею двокімнатної квартири на вулиці Драгомирова. Її площа - 79 квадратних метрів. Проте зірка перепланувала квартиру та зробила з нею однокімнатну з кухнею-студією.
Відома українська співачка Злата Огневич активно публікує контент у своїх соціальних мережах. Часто локацією вона обирає власну домівку, яка є дуже красивою та затишною на фото.
Журналісти проекту "Телеканал LIVE" розсекретили, де розташована квартира зірки. Виявилось, що Злата є власницею двокімнатної квартири на вулиці Драгомирова. Її площа - 79 квадратних метрів. Проте зірка перепланувала квартиру та зробила з нею однокімнатну з кухнею-студією.
Раніше співачка вже зізнавалась, що отримала квартиру у подарунок від батьків, які продали майно у Криму.
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