|Солістка Artik&Asti пояснила, чому пішла з гурту
|04.11.2021 14:45
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Днями відомий гурт Artik&Asti оголосив про свій розпад. Після 10 років спільної праці, солістка колективу Анна Дзюба вирішила піти з проекту.
Зірка вирішила прокоментувати своє рішення та пояснити його. Анна розповіла, що немає ніяких вагомих причин для розриву співпраці, просто настав час їм рухатись далі окремо.
"Гурт припинив своє існування у тому складі, у якому ми виступали 10 років. Ніхто не винен. Це була дуже гарна та потужна історія. Ми зустрілися, виросли та досягли великих результатів. Я вдячна Artik за все, що ми зробили разом та пройшли", - говорить артистка.
Також у новому випуску шоу "Осторожно: Собчак" Анна не стала розсекречувати своїх планів на майбутнє у музичній сфері.
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