



Мінкульт України оновив "чорний список" артистів. До нього додали більше 30 російських акторів фільму "Солнцепёк". Картина є пропагандистською.



До їхнього числа потрапив і український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Валентин Томусяк. У своєму фейсбук чоловік відреагував на таку подію. Актор заявляє, що немає відношення до цього фільму та вимагає вибачень. Його шокувала новина про те, що його внесли до списку причетних до знімань.



"Я дізнався, що моє ім’я буле внесено до списку людей, які загрожують національної безпеці України, таке рішення було прийнято СБУ та МінКультом нашої країни. Чому? Тому що я начебто причетний до зйомок антиукраїнського фільму, знятому країною агресором, який ганебно описує події на Донбасі, назва якого ‚Солнцепёк’. Мені дивно, що я зараз маю писати цей пост, та начебто виправдовуватися, тому что не маю жодного відношення до цього продукту. Більш того, я не був в Росії, чи на анексованих територіях або в Криму з початку війни. Я не розумію, чому зараз під загрозою моя кар’єра та репутація, а ще мій емоційний стан. Чекаю, що влада країни виправить цю жахливу помилку якомога швидше и принесе мені особисті вибачення", - зізнався актор.





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