



Відома українська акторка Ксенія Мішина стає все відвертішою зі своїми прихильниками у соціальних мережах та ділиться дуже особистими деталями.



У Інстаграм зірка розповіла про свої психологічні проблеми. Ксенія зізналась, що їх вона почала відчувати у 18 років. Тоді вона навчалась в університеті та не була зацікавлена всім, що відбувається довкола неї. Саме тоді у неї сталась перша панічна атака.



"Я купила в університетській їдальні чорну каву і вже через годину мені стало погано. Я прийшла додому і до вечора мучилася, не розуміючи, що зі мною і чому так страшно. Увечері мама відвела мене до поліклініки й там виявили високий тиск. Нічого страшного сказали, але психіка швидко і точно запам'ятала той стан.

З того дня почалося моє персональне пекло. Щодня розпочалися панічні атаки. НІХТО НІКОЛИ НЕ ЗРОЗУМІЄ ЦЕЙ СТАН, НЕ ВИПРОБУВАВ ЙОГО. Це зламало мене, я злягла. Буквально", - зізналась Ксенія.



Після цього Ксенія викликала швидку, аби їй допомогли знищити тиск та в результаті зірка опинилась у психіатричній лікарні.



"Батьки возили мене по лікарнях, але всі життєві показники були в нормі. У результаті я опинилася в психіатричній лікарні, де лікар сказала, що я не їхній пацієнт, і направила до психотерапевта", - розповіла Мішина.



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