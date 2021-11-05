|Олександра Заріцька розповіла причину розриву з хлопцем
|05.11.2021 13:45
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Нещодавно у прямому ефірі шоу "Танці з зірками" співачка Олександра Заріцька розповіла, що її серце вільне. Зірка зізналась, що розірвала свої стосунки з коханим.
Проте тоді артистка не розсекречувати подробиць такого рішення. Та зараз Олександра вирішила розповісти причину. Виявилось, що обранець зірки не витримав випробування розлукою та ревнував її до партнера по проекту Юрія Мєшкова.
"Так сталося, що хлопець не витримав розлуку танцями і не був суперстресостійким до Юри", -
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