



Український гурт KAZKA презентував свій третій альбом. Платівка отримала назву "SVIT".



До нього увійшли саундтреки до фільмів, авторські пісні та дуети з іншими артистами. А саме: саундтрек до серіалу "Моя улюблена Страшко", "KAZKA: Таємниця Чарголосу", фільмів "Чорнобиль", "Любов і блогери", дует з Тіною Кароль "Зірочка", пісня "Поруч" з ALEKSEEV, "Не своя" у колаборації з ROXOLANA та "Острів" з RUNSTAR. Також гурт порадував включенням у альбом свого хіта "М’ята" та каверів.



"У цьому альбомі ми пішли на музичний експеримент і зібрали саундтреки, дуети та кавери. Усі вони різні за стилістикою та меседжами. Ми зробили те, що вже давно хотіли реалізувати, адже у світі, що так стрімко змінюється, не варто обмежувати себе якимось одним музичним форматом. На обкладинці платівки ми вирішили використати наш новий логотип та емблему нашого метавсесвіту KAZKA SVIT. Для нас нова айдентика – це поєднання творчості, національного культурного коду та етнічних мотивів, що закладені в нашій ДНК", – Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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