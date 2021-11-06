



У п’ятницю, 5 листопада глядачі телеканалу СТБ побачили новий випуску романтичного реаліті-шоу "Холостячка-2". У 8 випуску за серце Злати Огневич боролись 5 чоловіків, які робили все, аби підкорити її.



З новим тижнем локація не змінилась - учасники та Холостячка залишились у Одесі.



Побачення з Андрієм Задворним



Пара мала мати побачення на аерошутах, однак один з двигунів зламався і їм довелось чекати новий. Просто вони не втрачали час, а спілкувались. Андрію та Златі все ж вдалось політати на аерошутах, а згодом вони вирушили на грязі. На цій частині побачення було багато тактильності, поцілунків та романтичної. Під час розмови Андрій розповів, що буде проти фотосесій Злати без білизни. Також вони говорили про сім’ю, дітей, дитинство.



Подарунок Олега



Олег вирішив полонити Холостячку та проявив ініціативу - підготував коробку з фруктами для неї та написав лист. Чоловік захотів, щоб вони пограли один день в гру, де вони будуть парою, проте Злата до цього не готова. Проте пара наступного разу займалась спортом разом, проте Олег був вульгарним, що відштовхнуло жінку.



Групове побачення на фермі устриць



Максим запропонував таку ідею побачення. Він також хотів навчити Злату самостійно відкрити устрицю, а Огнєвіч його погодувала з рук.



Також вони прийшли на дегустацію вина. Усі учасники,крім Олега хотіли зблизитись з Холостячкою, а Олег дегустував вино.



Ввечері учасникам запропонували взяти судьба в аукціоні - переможець зможе провести час зі Златою за дегустуванням вина. Переміг Андрій Хвєткєвіч зі ставкою 60 тисяч гривень - гроші пішли на благодійність. Вони зі Златою пішли зустрічати захід сонця на винограднику.



Побачення з Дмитром



Дмитро запросив Злату у Акерманську фортецю. Він підготував Холостячці сукню принцеси, а сам був лицарем. Пара багато спілкувалась, вечеряли та цілувались. Дмитро зізнався, що боїться закохатись. Злата зізналась, що бачить його симпатію, але потрібно дочекатись його зізнань.



Побачення з Андрієм Хвєткєвічем



Андрій запросив Злату на побачення, коли всі вже спали. Вони опинились у луна-парку - були на атракціонах, веселились, їли солодку вату та насолоджувались спільним часом. На колесі огляду у пари стався перший поцілунок та Андрій зізнався у коханні.



Таке побачення розізлило усіх чоловіків, а особливо Максима Тарапату.

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