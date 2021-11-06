|"Холостячка-2" 8 випуск: хто з чоловіків покинув шоу
|06.11.2021 12:05
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У 8 випуску шоу "Холостячка-2" аз серце Злати Огневич боролись 5 чоловіків. Вони старались проводити з нею якомога більше часу, привертати її увагу та проявляли ініціативу.
Однак не всім вдалось позитивно вплинути на Холостячку. Вчинки Олега лякали зірку та вона зізнавалась, що він порушує її особистий простір та кордони. Тому саме він покинув шоу у 8 випуску.
Чоловік акцентував на тактильному зв’язку та це лякало Злату.
Участь у проекті продовжують Андрій Хвєткєвіч, Дмитро Шевченко, Андрій Задворний та Максим Тарапата.
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