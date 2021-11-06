|Слава Камінська показала як виглядала до пластичних операцій
|06.11.2021 13:45
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Відома співачка Слава Камінська є дуже активною у соціальних мережах, де ділиться з фанатами подробицями свого життя.
Зірка опублікувала у Інстаграм своє відео зі шкільного випускного. Тому прихильники мають змогу побачити Славу до усіх пластичних операцій.
У кадрі Камінська постала у чорній сукні, з темним чорним волоссям, яке зібрала у хвіст та з макіяжем у таких тонах. Тому підписники не відразу впізнали зірку та засипали її компліментами, що вона чудова і без пластики.
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