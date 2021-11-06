|Ілона Гвоздьова вибачилась перед представниками ЛГБТ-спільноти
|06.11.2021 18:45
|
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова у шоу "Власть VS Влащенко" назвала представників ЛГБТ-спільноти психічно нездоровими. Сталось це ще влітку, однак зараз зірка згадала цю ситуацію.
Ілона розповіла, що висловилась так, бо не знає як пояснити своїм дітям, що мати різні сексуальні орієнтації - це нормально. Зірка перепросила за свої слова та сказала, що не хотіла нікого образити.
"Я, авжеж, не хотіла образити це нове віяння, ЛГБТ-рух. Я можу сказати, що дійсно, це не діагноз, не хвороба, я могла неправильно висловитися, але така свобода прояву своєї сексуальної орієнтації для нашої родини не є нормальною. Я не знаю, як я зараз або через п'ять років своїм дітям правильними словами розкажу, що це норма зараз у світі і якщо ти відчуваєш себе хлопчиком або дівчинкою, хоча фізіологічно таким не є... Не знаю, зараз я не можу це сприймати, але їм бажаю щастя", - поділилася Гвоздьова у програмі "Зірковий шлях".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями