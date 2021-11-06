Погода, Новости, загрузка...
Настя Каменських у день народження мами замилувала фанатів її фото
06.11.2021 19:45
5913_image_5.jpg (23.82 Kb)

Настя Каменських після смерті тата все більше часу проводить з мамою Лідією Петрівною. Зірка публікує багато спільного контенту з найріднішою, яким ділиться з фанатами.

Сьогодні, 6 листопада мама артистки святкує свій день народження. Їй виповнюється 66 років. У такий день Настя показала фото своєї матусі. У кадрі Лідія Петрівна позувала у сірому светрі, з кучерявим білявим волоссям та з яскравим макіяжем.

Фанати співачки активно засипали жінку привітаннями та компліментами щодо її зовшнішнього вигляду.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий