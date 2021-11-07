



6 листопада о 19:00 відбулась прем’єра третього випуску шоу "Україна має талант". Цього тижня суддей вражали нові учасники, які демонстрували свої таланти, аби пройти далі.



У наступний раунд пройшли 13 учасників. Пропонуємо дізнатись іхні імена.



1. Андрій Немодрук ― пародист з Одеси. Він займається пародіюванням персонажів на показує це на Youtube, де має 3 мільйони підписників. На сцені юнак показав різних персонажів: він Губки Боба до Віктора Януковича.



2. Артем Шошин та Олена Салтикова показали танець із танцюючою тканиною. Темою їхнього виступу стало забрудення довкілля та саме на це вони прагнули звернути увагу.



3. Ольга Халепа ― вчителька біології, яка на карантині почала читати реп.У школі не сприйняли цього та звільнити жінку. На сцені шоу Ольга виконала реп під назвою «Дистанцуха».



4. Юрій Мончак ― ілюзіоніст з Києва. Він вражав суддей фокусами та довів, що достойний участі у шоу.



5. Олег Татаринов ― повітряний гімнаст з Одеси, який виступав у всесвітньовідомому Cirque du Soleil.



6. Ольга Лящук вразила суддей своїм талантом. Адже вона перша українка, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса. На сцені вона встановила два всеукраїнські рекорди - за 10 секунд протягнула 227 кілограм та давила стегнами кавуни.



7. Марина і Джеймс є дуетом менталітетів Mind2mind. Марина вгадувала випадкові речі з кишень та сумок суддей. Вонр настільки вразили журі, що Ксенія Мішина натиснула за їхній виступ Золоту кнопку.



8. Гарик та Марічка Кириченки показали свої музичні вміння - виконали пісню «Go Bananas» і грали на барабанах.



9. Наталя Короткіна з Маріуполя перенесла усіх присутніх в залі у магію східного танцю.



10. Максим Букін з Києва на сцені демонстрував шоу з мильними бульбашками.



11. Дует Duo Alancia - пара закоханих з Одеси, які вразили суддей складним акробатичним номером.



12. Єлизавета Крутікова - учасниця 11 сезону шоу "Холостяк". Проте на сцені на "Україна має талант" вона продемонструвала свої навички у гімнастиці.



13. Diamond Kids ― дитячий танцювальний колектив із Дніпра, який закривав новий випуск шоу та підкорив суддей своїми танцями.



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