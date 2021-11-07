



6 листопада відбувся грандіозний фінал шоу "Маскарад-2". У фінальному випуску команди розсекретили 5 персонажів проекту, які ховались у яскравих костюмах.



Під образом стильної та модної Ляльки ховалась зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару.



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У костюмі Пана Коцького виявився лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин.



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Капелюшником був відомий ведучий Юрій Горбунов.



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Персонажем Троль виявився співак KHAYAT.



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А у костюмі Гуски ховалась акторка та ведуча Руслана Писанка.



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