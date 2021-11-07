|"Маскарад-2": кого розсекретили у фінальному випуску шоу
|07.11.2021 13:35
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6 листопада відбувся грандіозний фінал шоу "Маскарад-2". У фінальному випуску команди розсекретили 5 персонажів проекту, які ховались у яскравих костюмах.
Під образом стильної та модної Ляльки ховалась зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару.
У костюмі Пана Коцького виявився лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин.
Капелюшником був відомий ведучий Юрій Горбунов.
Персонажем Троль виявився співак KHAYAT.
А у костюмі Гуски ховалась акторка та ведуча Руслана Писанка.
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