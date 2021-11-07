



У 3 випуску шоу "Маска-2" на сцену вийшли 6 учасників групи А. Та за його результатами проект покинув один учасник.



Після першого голосування у номінацію потрапила Фея. У другій частині випуску найменшу кількість голосів отримав Котик. Проте у фінальному голосування глядачі вирішили, що хочуть побачити, хто ховається у костюмі Феї. Там опинилась телеведуча Лілія Ребрик. Її розгадав співак Дзідзьо.



"DZIDZIO лайкає усі мої публікації в соцмережі, можливо, завдяки цьому йому вдалося мене впізнати. В образі Феї найскладніше було стримувати свою енергію, яку я звикла випромінювати, тому що маска достатньо холодна, крила важкі – 10 кілограмів, відповідно рухатись майже неможливо, бо ти можеш в них когось забити. Пам’ятаю, коли на репетиції вперше спробувала в костюмі пройтися, була шокована – крила тягнуть назад, маска перекриває горизонт, і ти майже нічого не бачиш. Орієнтуватися в просторі надзвичайно складно, та це просто неймовірний досвід, якого в мене раніше не було. Як співає Лілія Ребрик – ніхто ніколи не чув, тому я дуже щаслива, що змогла подолати себе", - сказала Ребрик.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

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