



Відома українська співачка Злата Огневич є активною у своїх соціальних мережах та розповідає про своє життя фанатам.



У Інстаграм Злата розказала про неприємну ситуацію. Її квартиру у Києві затопили сусіди. Зірка розповіла, що промокли її речі та вона налякалася. Також Злата зізналась, що встигла провести онлайн-тренування поки сантехніки усували потоп у її квартирі.



"Вчора не було Stories, тому що у мене стався треш. У мене, до речі, є фобія того, що мене можуть затопити за моєї відсутності, оскільки таке траплялося вже багато разів. І вчора це сталося знову. Два роки не було ні слуху ні духу від моїх сусідів згори, і ось вони мене знову затопили. У квартирі, ясна річ, сиро, я її зараз провітрюю, промокли речі. А так, в принципі, я відбулася легким переляком. Я вся тремтіла. При цьому я ще провела онлайн-тренування. Уявіть картину: сантехніки ходять туди-сюди, а я прес із тренером качаю", — розповіла зірка.





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