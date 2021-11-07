



Сьогодні стало відомо, що український співак Андрій Хливнюк розлучається зі своєю дружиною. Чоловік рідко розповідає про своє особисте життя та ділиться його деталями.



Однак відома модель Наталя Гоцій розповіла, що мала романтичні відносини з артистом. Про це вона зізналась у власному Ютуб-каналі "Бути Гоцій". Зірка поділилась, що у них були романтичні відносини та вони підтримують хороші стосунки.



"Ми з ним у чудових стосунках двох дорослих людей, яких пов'язували романтичні стосунки. Загалом я підтримую чудові теплі стосунки з усією командою гурту "Бумбокс", зовсім нещодавно знялася в їхньому кліпі", - розповіла вона.





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