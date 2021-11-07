



Відомий український телеведучий Юрій Горбунов є обличчям телеканалу 1+1 та веде багато проектів каналу.



Було таке і з першим сезоном шоу "Маскарад". Однак у другому сезоні ведучим став Тимур Мірошниченко. У фінальному випуску шоу виявилось, що Юрій став учасником шоу та постав у костюмі Капелюшника.



Також Горбунов розповів, чому не став ведучим нового сезону програми. Він зізнався, що відразу домовлявся вести лише перший сезон, аби зробити запуск проекту.



"Ми відразу домовлялися, що я веду лише перший сезон. Бо треба було шоу запустити і зрозуміти, як на нього реагують люди. Цього разу я із задоволенням спробував себе у якості учасника, а не ведучого", - розповів Юрій.



Окрім цього Юрій захотів більше часу приділяти сім’ї та бути вільним у суботній вечір.





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