



Новий випуск шоу "Танці з зірками" був багатий на новинки. Цього тижня пари танцювали два танці, а не один, як завжди. Та цього ефіру було більше зіркових гостей, ніж зазвичай.



На паркеті шоу з’явився співак Іван Дорн. Артист заспівав у дуеті з виконавцем Constantine. Разом вони заспівали свою нову спільну пісню "Мозоль".



Артисти запалили зал та зірвали бурю овацій. Юрій Горбунов також зазначив, що якби судді оцінювали їхній виступ, то поставили б високі бали.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)



Нагадаймо, що Іван Дорн активно виступає у Росії. Також війну на Сході України він називає сваркою двох братів, тому художник не з’являється на українському телебаченні і його поява на "Танцях з зірками" стала несподіванкою. У коментарях під публікацією в Інстаграм фанати засудили запрошення Дорна на такий теплий сімейний вечір та назвали це ганьбою.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура зірками також танці іван артист Теги: культура