|Іван Дорн несподівано виступив на "Танцях з зірками" (ВІДЕО)
|08.11.2021 08:45
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Новий випуск шоу "Танці з зірками" був багатий на новинки. Цього тижня пари танцювали два танці, а не один, як завжди. Та цього ефіру було більше зіркових гостей, ніж зазвичай.
На паркеті шоу з’явився співак Іван Дорн. Артист заспівав у дуеті з виконавцем Constantine. Разом вони заспівали свою нову спільну пісню "Мозоль".
Артисти запалили зал та зірвали бурю овацій. Юрій Горбунов також зазначив, що якби судді оцінювали їхній виступ, то поставили б високі бали.
Нагадаймо, що Іван Дорн активно виступає у Росії. Також війну на Сході України він називає сваркою двох братів, тому художник не з’являється на українському телебаченні і його поява на "Танцях з зірками" стала несподіванкою. У коментарях під публікацією в Інстаграм фанати засудили запрошення Дорна на такий теплий сімейний вечір та назвали це ганьбою.
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