



Українські зірки активно розповідають про те, що перехворіли на коронавірус та вакцинуються від захворювання. Одним з тих, хто перехворів на Covid-19 став співак Павло Зібров.



Про це розповіла армия артиста Марина у новому випуску "Світського життя". Родина приховувала це та навіть соціальні мережі співака у цей період вела донька Діана, аби ніхто не здогадувався.



Зібров дуже важко хворів та навіть потрапив у лікарню.



"Павло хворів дуже тяжко. Він був і на кисні, і був у лікарні. Були дуже тяжкі дні. Ми нікому про це не казали. Я тоді сказала Діані, що ніхто не повинен знати, що батько так хворіє. Вона вела його Instagram, вона вела його Facebook. Він здоровий! Бо хтось пожаліє, а хтось скаже – так йому й треба", - зі сльозами на очах розповіла жінка.



Зараз плут добре себе почуває.





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