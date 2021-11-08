



Український співак Дзідзьо пише багато пісень для себе та навіть для своїх колег по сцені. Проте для Олі Полякової знаток ще не написав україномовного хіта. На відміну, від самого артиста репертуар співачки є російськомовним.



Та все ж Дзідзьо у новому випуску "Світського життя" пояснив, чому не створив для зірки пісні українською. Причиною є відсутність вільного часу у артиста.



"Мені бракує часу, я б писав багато пісень українською мовою. Буду писати! Тільки дайте мені трішки більше часу, бо в мене й фільми, й свої пісні, й українська класика", - говорить співак.



Також Михайло Хома пообіцяв, що напише Олі україномовну композицію, яка стане хітом.



"Але я напишу. Для Олі точно напишу. От для Олі точно напишу таку пісню, що вона буде головним хітом Полякової", - додав художник.





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