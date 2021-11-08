



Минулого тижня стало відомо, що учасники шоу "Танці з зірками" Ольга Харлан та Дмитро Дікусар захворіли на коронавірус. Пара отримала імунітет, тому цього тижня мала вийти на паркет або покинути шоу.



Пара вирішила боротись до кінця та записали свій танець на відео. Вони тренувались вночі, аби нікого не було. Також репетирували та готували танець вони лише 5 годин.



Завдяки новітнім технологіям танець пари перемістили на паркет та у кадрі виглядало, ніби вони насправді виступали у знімальному залі.







Другий танець пари обійшовся без Дмитра - Ольга танцювала зі своєю сестрою Тетяною. Дівчата танцювали не на паркеті, а у кімнаті, підготувавши танець під декорації.



Танці та наснага пари викликала захоплення у суддей, які хвалили їхнє виконання.

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