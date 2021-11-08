



У новому сезоні шоу "Танці з зйомками" однією з найобговорюваніших подій стала сварка Костянтина Войтенка з дружиною Валентиною. Пара тривалий час конфліктувала, а жінка не хотіла, аби це обговорювали на телебаченні.



Проте сам Костя сподівався, що кохана станцює з ним під час сімейного випуску, який був цього тижня. Однак цього так і не сталось. Войтенко станцював зі своєю партнеркою Роксоляною Маланчук. Проте Валентина все ж появилась на паркеті шоу "Танці з зірками" після танцю коханого.



"Попри будь-які моменти, які відбуваються у сімейному житті у кожної сім'ї, було і є дуже багато прекрасного між нами з Костею. Я відчула, що я не можу сьогодні не приїхати і не підтримати його у сімейному ефірі", – прокоментувала Валентина.



Жінка ще раз наголосила, що не хоче, аби їхні стосунки обговорювались на телебаченні. Однак ймовірно стосунки у пари покращаться після цього випуску, адже вони міцно обіймались та цілувались.



Валентина обурена тим, що всі перемивають кістки їхній сім'ї та розвивають їхній скандал у ЗМІ та в мережі.



"Я дуже не люблю того, що про мене і про наші стосунки з Костею щотижня розповідають на національному телебаченні. Таке враження, що усі ці софіти, камери вдерлися до нашої спальні і обговорюють, як це ми вибудовуємо сімейне життя. Це така реальність, але вона може мені не подобатися і я маю на це право. Будь-яка сім'я проживає різне і дуже чесно про це також говорити", – прокоментувала Валя.



Костянтин зінався, що шкодує про те, що розповів про сварку з коханою та, якби міг, то змінив це, аби не завдавати їй болю.



"Публічне обговорення лише загострило ситуацію. Багато хто з глядачів подумав, що причиною нашого конфлікту стало те, що ми обидва хотіли потрапити на "Танці з зірками", а потрапив лише я. Це не так. Причина є, вона дуже серйозна, але я не буду про це розповідати, тому що це наш особистий простір і я хочу, щоб це залишилося лише між мною і Валею. Валю, зараз я хочу звернутися до тебе з усіх екранів. Вибач мене, будь ласка, що я обговорював нашу сварку на всю країну. Якби я міг, я б відмотав би час назад, але, на жаль, це неможливо. Пробач за те, що я зробив тобі боляче", – звернувся до коханої Костя.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура про дуже танці час але Теги: культура