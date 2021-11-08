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Ольга Харлан та Дмитро Дікусар виздоровіли від коронавірусу
08.11.2021 15:35
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Новий ефір шоу "Танці з зірками" подарував глядачам радісні новини. Ольга Харлан та Дмитро Дікусар розповіли, що одужали від коронавірусу.

Після показу своїх танців, які були попередньо записані та показані у випуску, пара отримала негативний тест на Covid-19. Та якби вони знали про свої результати, то змогли показати танці у прямому ефірі.

Юрій Горбунов запропонував Ользі та Дмитру взяти таксі та приїхати на прямий ефір до оголошення результатів, аби при необхідності станцювати танець за життя.

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Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)


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