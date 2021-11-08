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"Голос країни-12": на кастинг прийде донька відомого футболіста, спадкова ворожка та переможець "Голос Казахстану"
08.11.2021 20:35
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Зовсім скоро на телеканалі 1+1 відбудеться прем’єра 12 сезону шоу "Голос країни". Четверо тренерів знову набиратимуть свої команди з вокалістів та вестимуть їх до перемоги.

Творці шоу заявили, що продовжили кастинг до 20 листопада, тому є ще можливість потрапити у проект.

Також вони розсекретили декількох учасників кастингу. Ними стали донька відомого футболіста, переможець "Голос Казахстану", спадкова ворожка, дівчина, яка співає пісні на вірші Ліни Костенко та інші унікальні виконавці.

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Допис, поширений Голос країни (@goloskrainy_official)


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