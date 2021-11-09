



Нещодавно у мережі розгорнувся справжній скандал - молоді дівчата масово почали звинувачувати викладача університету імені Карпенка-Карого Володимира Талашка у сексуальних домаганнях.



За отриманням таких заяв, було проведено розслідування. Та все ж Талашко більше не працює у виші. Він написав заяву на звільнення пр власному бажанні. Про це повідомила акторка Вікторія Муштей, яка однією з перших почала свою історію домагань від викладача.



"Фінал історії. Битва виграна. Талашко написав заяву за власним бажанням і викладати в університеті не буде. Тепер є прецедент офіційного розслідування харасменту у творчому вузі та успішна його розв'язка. Всі потоки бруду та труднощі коштували того, щоб нові студентки та абітурієнтки не зазнавали насильства. А також! Щоб це було прикладом іншим педагогам, які зловживають своєю владою", - розповіла Вікторія.







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