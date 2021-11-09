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Анатолій Анатоліч пробіг марафон у Нью-Йорку
09.11.2021 13:15
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Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч активно веде свої соціальні мережі, де ділиться деталями свого життя.

У Інстаграм шоумен розповів, що став учасником марафону 50 TCS New York City Marathon 2021. Цьогоріч цьому забігу виповнюється 50 років. Він подолав цю дистанцію за 4 години та 42 хвилини.

Таке випробування було дуже важким для Анатолія та все ж дуже класно і він не може передати своїх емоцій.

"Це було дуже складно. Це було особисте чистилище. Це було до сліз круто. Це було неповторно добре. Це був ювілейний 50-й NYC marathon. Це не передати словами. Можна лише спробувати передати у емоції. Найкрутіший і найскладніший марафон у моєму житті", - розповів він.

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Допис, поширений Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)


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