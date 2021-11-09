Погода, Новости, загрузка...
Wellboy розповів, чи буде брати участь у наступного сезоні шоу "Танці з зірками"
09.11.2021 13:35
4008_image_7.jpg (24.55 Kb)

Український співак Wellboy став гостем 10 ефіру шоу "Танці з зірками". Артист виконав свою нову пісню "Вишні" та цим номером відкрив вечір.

Після свого виступу Антон поспілкувався з журналістами та розповів про те, чи планує стати учасником наступного сезону танцювального шоу. Артист розповів, що наразі немає такого у планах і обирає на сцені співати, а не танцювати.

"Ні, не буду, принаймні поки цього не планую. Я так собі танцівник, взагалі-то. Танцювати я люблю на дискотеках, десь із дівчатами, хлопцями, там мені комфортно. А на сцені я не хочу танцювати, краще буду співати", - додав плут.

Зараз співак працює над створенням нових пісень та у 2022 році хоче випустити сольний альбом.

"Звісно, працюємо над новими піснями, але не все одразу, зачекайте. Всі мене питають, коли наступна пісня, але треба «розібратися» ще з цими: з «Гусами» і «Вишнями». Взагалі випуск мого сольного альбому заплановано на 2022 рік", - розповів співак.


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий