



Український співак Wellboy став гостем 10 ефіру шоу "Танці з зірками". Артист виконав свою нову пісню "Вишні" та цим номером відкрив вечір.



Після свого виступу Антон поспілкувався з журналістами та розповів про те, чи планує стати учасником наступного сезону танцювального шоу. Артист розповів, що наразі немає такого у планах і обирає на сцені співати, а не танцювати.



"Ні, не буду, принаймні поки цього не планую. Я так собі танцівник, взагалі-то. Танцювати я люблю на дискотеках, десь із дівчатами, хлопцями, там мені комфортно. А на сцені я не хочу танцювати, краще буду співати", - додав плут.



Зараз співак працює над створенням нових пісень та у 2022 році хоче випустити сольний альбом.



"Звісно, працюємо над новими піснями, але не все одразу, зачекайте. Всі мене питають, коли наступна пісня, але треба «розібратися» ще з цими: з «Гусами» і «Вишнями». Взагалі випуск мого сольного альбому заплановано на 2022 рік", - розповів співак.





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