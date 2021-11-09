|Джамала показала миле фото зі своїм собакою та похизувалась вродою без макіяжу
|09.11.2021 17:35
|
Українська співачка Джамала активно ділиться у соціальних мережах своїми особистими фото, чим радує своїх прихильників.
У Інстаграм зірка поділилась новою домашньою світлиною. У кадрі Джамала постала у червоному худі. Своє волосся вона залишила рівним, а обличчя залишила без макіяжу. Разом з артисткою перед камерою позував її домашній улюбленець - собака, про яку багато, хто з її підписників не знав.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями