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Іванна Онуфрійчук показала сюрприз від коханого чоловіка на "Танцях з зірками"
09.11.2021 18:55
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Щонеділі українська телеведуча Іванна Онуфрійчук постає на екранах телеканалу 1+1 у шоу "Танці з зірками". Новий випуск проекту був присвячений сім’ї та учасники танцювали зі своїми рідними.

Прийшов підтримати кохану і чоловік Іванни Алмаз. Проте на знімання він завітав не з порожніми руками. Онуфрійчук отримала у подарунок розкішний букет червоних та білих троянд. Про це вона розповіла у своєму Інстаграм, де поділилась відповідними фото.

Також на зйомках була присутня мама ведучої та інші її рідні.

"Сімейний вечір на «Танцях з зіркми» особливий для мене, бо сьогодні вперше на ефір прийшов мій коханий. Для мене підтримка рідних і коханого наздвичайно важлива. Це люди, з якими я завжди раджуся, ділюся усіма моментами та яких ціную більше за все. Щаслива, що сьогодні вони в залі і я відчуваю їхнє тепло", - розповіла Іванна.

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Допис, поширений Іванна Онуфрійчук (@ivannaonufriichuk)


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