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Jerry Heil задля виїзду у США поїхала вакцинуватись від коронавірусу закордон
10.11.2021 09:35
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Нещодавно українська співачка Jerry Heil розповідала, що через відсутність вакцинації від коронавірусу не може полетіти у США. Зірка не хотіла вакцинуватись, проте зараз немає виходу.

Тому вона знайшла шлях, як встигнути щепитись до дати вильоту. Про це вона розповіла у своєму Інстаграм. Артистка вже не встигала зробити дві дози вакцини в України, тому поїхала закордон, аби вакцинуватись однією дозою. Така можливість знайшлась у Румунії, де вона вакцинувалась Johnson&Johnson.

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Допис, поширений 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞 & 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤: 𝐉𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐇𝐄𝐈𝐋 (@thejerryheil)


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