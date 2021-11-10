|Офіційно розсекретили ім’я головного героя "Холостяк-12"
|10.11.2021 11:35
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Нещодавно стартували зйомки 12 сезону шоу "Холостяк". У мережу потрапила інформація про ім’я головного героя проекту та цю тему активно обговорювали.
Тому продюсери вирішили розсекретити його. Як і зазначали раніше ним виявився Алекс Топольський. 32-річний народився у Львові та після університету переїхав у США, де побудував успішний бізнес.
Продюсери проекту заявляють, що Алекс дуже романтичний та обіцяє підтримувати усі захоплення своєї майбутньої коханої.
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