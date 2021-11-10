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Катя Осадча показала нові фото з молодшим сином
10.11.2021 13:55
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З народженням третього сина Катя Осадча стала ще активнішою у соціальних мережах та ділиться своїм сімейним контентом з фанатами, які обожнюють фото з її дітьми.

У Інстаграм ведуча опублікувала нові світлини з наймолодшим сином Данилом. У кадрі Катя позувала у одязі від Андре Тана. Вона обрала білі широкі штани та кофтинку з квітковим принтом. Волосся вона розпустила та вклала у легкі хвилі. Макіяж зірка обрала легкий та ніжний.

На руках Осадча тримала сина, який позував у коричневих штанах, в’язаному светрі та шапці. Також на хлопчику були милі шкарпетки.

Фанати зірки замиловані такими кадрами та пишуть багато приємних компліментів.

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Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)


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