



Українська акторка Ксенія Мішина нещодавно шокувала фанатів зізнанням, що лікувалась у психлікарні.



У своїй новій публікації у Інстаграм зірка детальніше розповіла про цю подію. Артистка потрапила туди з власного бажання, адже хотіла отримати відповіді на свої запитання щодо здоров’я.



Лікарка діагностувала у Мішиної невроз. Це захворювання, яке спричинене нервовою перезавантаженістю.



Тому акторці довелось займатись зі спеціалістом, який допомагав їй. Процес відбувався 3 місяці та протягом цього часу Ксенія знайомилась з собою та своїм тілом і свідомістю.



"Усього ми займалися близько 3 місяців і це було справжнім знайомством із собою. Поступово я розкривала такі верстви психіки, яких раніше навіть боялася доторкнутися і саме цей страх і блокував мене, мою свідомість і тіло. Це було боляче, але чесно та правильно. Це надихало", – зізналась зірка.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ксения Мишина (@misha.k.ua)

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