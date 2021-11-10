



Маша Єфросиніна є однією з найстильніших зірок українського шоу-бізнесу. Вона часто ділиться особистими фото, які отримують багато компліментів.



У своєму Інстаграм ведуча опублікувала фото у образі для нового випуску власного шоу "Екзамен". У кадрі вона постала у костюмі бордового кольору. Маша обрала блузку та обтислі штани, які підкреслили її фігуру. Також яскравим акцентом луку стала накидка на її шиї в тон аутфіту. Доповнила образ вона туфлями з леопардовим принтом та сережками.



Своє волосся Єфросиніна вклала у локони, а макіяж обрала ніжний - рожеву помаду та стрілки.



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