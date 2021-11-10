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Дружина Зінченка познайомила новонароджену доньку з їхніми собаками
10.11.2021 18:55
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У серпні відоме українське спортивне подружжя Олександра та Влади Зінченко стало батьками вперше. У пари народилась донька Ева, обличчя якої вони наразі не показують.

Проте молода матуся викладає багато сімейного контенту. Зокрема, Влада показала фото, де донечка знайомиться з собаками сім’ї - французькими бульдогами Мією і Луї. У кадрі Ева лежала на руках у мами та її обличчя приховали смайликами.

Згодом Влада також показала фото, де собаки спостерігали за маленькою у візочку.

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